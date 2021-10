Warum ich trotz meiner sozialen Ängste zu Partys eingeladen werden will

„Von einer Gruppe aufgenommen und akzeptiert zu werden, ist ein grundlegender menschlicher Wunsch“, sagt der Psychotherapeut Dr. Aaron Balick , Autor von The Little Book of Calm: Tame Your Anxieties, Face Your Fears, and Live Free. „Das geht auf unsere Evolution zurück, in der unser Leben davon abhing, von der Gruppe akzeptiert zu werden“, erklärt er gegenüber Refinery29.