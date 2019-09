Burnout, Existenzangst, Depressionen – psychische Leiden können viele Gesichter haben. Manche sind auf den ersten Blick ansehnlich, andere sind von Narben gezeichnet und hässlich. Allein in Deutschland leiden etwa 20 Millionen Menschen an psychischen Erkrankungen. Studien zufolge werden allerdings nur zehn Prozent davon angemessen versorgt.Oftmals schleicht sich das seelische Unheil langsam an und wird unter dem Deckmantel des Stresses nicht ernst genommen. Oder es wird einfach nicht darüber gesprochen – weil es sich nicht schickt, weil es unmännlich ist, weil es für Schwäche gehalten wird. Bei diesem Prozess des Anschleichens, beim Eingreifen bevor's zu spät ist, setzt die App humly an: „Wir sind ein digitaler Gesundheitscoach für Menschen mit psychischen Herausforderungen", erklärt Gründer Philipp Joas im Gespräch mit Refinery29. „Wir wollen die Anzahl an psychischen Erkrankungen in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte verringern. Dass momentan so viel Betroffene in Deutschland allein gelassen werden, ist für mich eine katastrophale Situation. Unser Gesundheitssystem soll eines der besten in Europa sein, aber hat für mich da bis jetzt komplett versagt." Seine Lösung, so sagt er, sei die Digitalisierung. Schließlich haben wir alle ein Handy, nutzen wir es doch auch, um unsere Psyche zu optimieren.„Wir wollen dazu beitragen, dass Therapie kein Tabuthema mehr ist", fügt Mitgründerin Gesa Schramme hinzu. „Ich wünsche mir, dass die Stigmatisierung, die es in der Gesellschaft gibt, aufhört. Wenn jemand zugibt, dass er sich professionelle Hilfe sucht, dann sind die Reaktionen immer noch aufgerissene Augen und ein entsetztes ‘Oh mein Gott'."Wie der Onlinedienst genau funktioniert: Über die App werden individuelle und personalisierte Kurse angeboten, die bei Bedarf durch telefonische Gespräche oder Chats mit einem Psychologen angereichert werden können. Monatlich kostet die Verhaltenstherapie im Internet 49 Euro. Wer's lieber allein macht und nur die Selbsthilfeübungen bearbeiten möchte, bezahlt neun Euro im Monat.Zunächst beantwortet der Nutzer Fragen, die seine psychische Herausforderung herausarbeiten sollen. Das Berliner Start-up, das im Juli mit seinem Übungsprogramm online ging, verzeichnet zum 1. September schon 18 Mitarbeiter. Die Psychologen sitzen mit im Büro in Kreuzberg. „Jeder einzelne Mitarbeiter von uns hatte in seinem Familien- oder Bekanntenkreis schon einmal einen Vorfall einer psychischen Erkrankung – von daher stecken wir alle sehr viel Herzblut in diese Arbeit, um Menschen helfen zu können", so Joas.