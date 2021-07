Was du tun kannst, wenn du dich vom Alkohol übergeben musst

Manche Leute müssen sich schon beim Trinken übergeben, während andere erst am nächsten Morgen über dem Klo hängen. Musst du schon während des Trinkens kotzen, ist das ein ziemlich eindeutiges Indiz dafür, dass deine Blutalkoholkonzentration schon Richtung „sehr betrunken“ geht und du deinen Konsum bremsen solltest. Verlierst du nämlich das Bewusstsein und musst dich dann übergeben, riskierst du damit, dass Erbrochenes in deine Lunge gelangt. Das kann sehr gefährlich werden, erklärt Dr. David A Farcy vom Mount Sinai Medical Center in Miami. Bist du sehr betrunken und der Ohnmacht nahe, sollte unbedingt jemand auf dich aufpassen, falls du dich übergeben musst. Im Zweifelsfall solltest du dir medizinische Hilfe holen; in der Notaufnahme kommst du zum Beispiel an den Tropf, oder dir werden Medikamente verabreicht, die das Übergeben verhindern.