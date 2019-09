Das ist leider schwer zu sagen, denn es variiert von Person zu Person. Was wir allerdings sagen können, ist: Bei einem gestörten Elektrolythaushalt sind die Symptome ähnlich wie bei einer Dehydrierung . Es kann also sein, dass du ganz einfach Durst verspürst oder aber bestimmte Symptome auftreten wie Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, dunkelgelber Urin oder trockene Lippen. Das kann beispielsweise passieren, wenn du lange krank warst. „Wenn wir über einen längeren Zeitraum Durchfall haben oder erbrechen müssen, machen wir uns meist Sorgen um den Elektrolythaushalt“, so Dr. Pritchett. Weil wir dann keine (oder nur wenig) Nahrung aufnehmen, ist es wichtig, ausreichend zu trinken und dem Körper gezielt Elektrolyte zuzuführen – beispielsweise in Form von Tabletten oder Pulvern, die du in der Apotheke bekommst, oder durch Hausmittel wie eine klare Brühe und Salzstangen.