Puis-je boire de l’alcool ou fumer un joint après avoir été vacciné·e ?

En ce qui concerne la marijuana, les experts disent qu'il n'y a pas beaucoup de recherches sur une relation possible entre l'herbe et le vaccin. Mais, selon le docteur William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses à l'Université de Vanderbilt, qui s'est entretenu avec Molly Longman, rédactrice santé de Refinery29, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. "Je ne pense pas que cela influencera le système immunitaire de quelque manière que ce soit", a déclaré le Dr Schaffner. Mais, pour rappel, consommer du cannabis à un taux de THC supérieur à 0,2 % reste une pratique illégale en France et est punie par la loi