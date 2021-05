Darf ich nach der Corona-Impfung Alkohol trinken oder Gras rauchen?

Ein feierlicher Drink sollte allerdings nicht schaden. „Wenn sich dein Alkoholkonsum in moderaten Grenzen hält, ist es nicht riskant, rund um deine Impfung auf die Spritze anzustoßen“, sagte Ilhem Messaoudi, Direktor des Center for Virus Research an der University of California, gegenüber der New York Times . „Der Konsum großer Mengen Alkohol ist gefährlich, weil sein Einfluss auf alle biologischen Systeme – inklusive des Immunsystems – ernstzunehmende Schäden anrichten kann, die recht schnell eintreten.“