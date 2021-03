Tout le monde profite-t-il secrètement du télétravail pour faire la sieste ?

Kamara Ferrell, de son côté, souligne que sa routine de sieste fait probablement d'elle une meilleure employée. "Avant, je faisais partie de ces personnes qui ne pensaient pas qu'il était possible de faire une sieste pendant la journée et d'être tout de même productive", dit-elle. "Cependant, mon point de vue a beaucoup évolué au cours de l'année dernière, car je souffrais de plus en plus d'insomnie. Les siestes diurnes sont devenues en quelque sorte une nécessité pour moi et j'ai découvert que, même si elles étaient courtes, elles avaient un impact important : elles compensaient le manque de sommeil, me redonnaient de l'énergie et me permettaient de me sentir plus concentrée et plus fraîche pendant la journée".