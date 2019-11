Pour éviter les réveils difficiles, on conseille de ne pas dormir plus de 20 à 30 minutes. C'est d'ailleurs bien ce qui définit une sieste éclair : sa courte durée. Pourquoi ? Cela évite que vous atteignez le stade du sommeil paradoxal, « soit le moment où vous dormez le plus profondément » nous explique le Dr Dasgupta. Quand on entre en phase de sommeil profond - soit généralement après 30 minutes de sommeil - et qu'on se réveille en plein milieu, on aura tendance à être encore plus fatigué qu'avant, voire même de mauvaise humeur. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Le problème, c'est que lorsqu'on dort, notre cerveau se fraie un chemin à travers un parcours à plusieurs étapes, qui durent généralement de 90 à 120 minutes. Certains stades du cycle du sommeil sont plus légers, tandis que d'autres sont plus profonds. « En général, il faut entre 70 et 120 minutes pour commencer à rêver », nous dit le Dr Dasgupta. « La nuit, on fait tout pour dormir le plus profondément possible », dit-il. « Mais quand il s'agit de faire une sieste, on sait d'instinct qu'il vaut mieux éviter de tomber dans un sommeil trop profond, qui serait moins bénéfique pour nous. » Dans le jargon médical, cela correspond au stade N1 et N2 du sommeil, soit les stades qui précèdent le sommeil paradoxal.