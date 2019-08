Die Sache ist die: Dein Gehirn durchläuft beim Schlafen verschiedene Stufen. In der Regel braucht er dafür zwischen 90 und 120 Minuten. Einige dieser Schlafphasen sind dabei nicht so tief wie andere. Laut Dr. Dasgupta dauert es ungefähr zwischen 70 und 120 Minuten, um die REM-Phase zu erreichen – dann beginnst du auch zu träumen. „Nachts wollen wir einen guten und festen Schlaf“, sagt er. „Wenn wir aber ein Nickerchen machen, soll der Schlaf lieber etwas leichter sein.“ Diese leichten Phasen nennt man in der Medizin auch einfach N1 und N2 . Wenn du deinen Mittagsschlaf kurz halten kannst, kannst du also vielleicht sogar einen schlechten Nachtschlaf wieder reinholen. Große Unternehmen wie Google haben beispielsweise angefangen in ihren Büros sogenannte Nappods, also Schlafkapseln, zur Verfügung zu stellen, damit sich ihre Mitarbeiter*innen in der Arbeitszeit darin ausruhen können. Auch viele Profisportler*innen schwören auf Powernaps, um volle Leistungen erbringen zu können.