Die erste eigene Wohnung: 7 Lifehacks für einen leichten Abschied vom Hotel Mama

Zwischen Übergangslösungen und einer Form von Alltag hieß es, das Leben irgendwie in den Griff zu bekommen, aber zunächst erst einmal den Kühlschrank aufzufüllen. Das assoziiere ich nämlich mit Zuhause. Wer kennt es nicht: Man kommt heim und der erste Gang führt direkt zum Kühlschrank, nachschauen, was man für den kleinen Snack so da hat. Also kaufte ich alles ein, das mir in den Sinn kam. Der Kühlschrank war voll, aber vier Tage später war es der Mülleimer auch. Warum? Weil ich mehr als die Hälfte der eingekauften Lebensmittel nicht gegessen habe, sei es aus Zeitmangel oder aus purer Faulheit zu kochen. Denn ich war ständig unterwegs, in der Uni oder bei der Arbeit oder auch einfach mit Freunden, und daher war ein Großteil meiner Einkäufe überflüssig.