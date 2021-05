Covid-19 : tout ce que vous devez savoir sur les effets secondaires des vaccins

Avec plus de 8,5 millions de personnes totalement vaccinées contre le Covid-19 et plus de 18 millions ayant reçu une première dose en France, les vaccins sont au coeur de toutes les conversations. Penses-tu te faire vacciner ? Quel vaccin contre le Covid-19 as-tu reçu ? As-tu entendu les dernières nouvelles sur AstraZeneca ? Et de plus en plus : as-tu ressenti des effets secondaires ?