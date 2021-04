Les ganglions lymphatiques jouent un rôle essentiel dans la capacité de votre corps à combattre les bactéries et les virus. Ils piègent et filtrent les virus, bactéries et autres causes de maladie avant qu'ils ne puissent infecter d'autres parties de votre corps. Votre corps a des ganglions lymphatiques dans de nombreuses zones, y compris le cou, les aisselles et l'aine, ce qui fait partie d'une réponse plus large du système immunitaire - exactement ce que les vaccins, Covid-19 et autres, tentent de susciter. Selon la Mayo Clinic , le gonflement des ganglions lymphatiques est rarement le signe d'un cancer.