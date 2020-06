Allergies : des remèdes naturels qui fonctionnent vraiment

Outre le fait que prendre une douche chaude fait du bien quand on est souffrant·e, c'est aussi un excellent moyen d'ouvrir les voies respiratoires et de débloquer le nez. La vapeur peut aider à humidifier et à ramollir tout mucus dans vos voies nasales, selon Allergy & Asthma Network. Si vous ne voulez pas sauter dans la douche, Harvard Health affirme que l'inhalation de vapeur est une bonne alternative. Humidifiez un gant de toilette avec de l'eau chaude et passez-le sur votre visage.