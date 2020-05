Von grünem Tee bis Sex: Diese Hausmittel können Allergiesymptome lindern

Abgesehen davon, dass sich eine heiße Dusche immer gut anfühlt, wenn du dich schlapp und bäh fühlst, ist es auch eine gute Möglichkeit, die Atemwege freizumachen und Verstopfungen zu lösen. Laut dem Allergy & Asthma Network kann der Wasserdampf dabei helfen, den Schleim in deiner Nase zu lösen und die Atemwege zu befreien. Wenn du allergisch auf Pollen bist, empfiehlt es sich übrigens, vor dem Schlafen gehen unter die Dusche zu hüpfen und auch die Haare zu waschen – sonst nimmst du die ganzen Pollen, die du den Tag über “eingesammelt hast“ mit ins Bett. Sollte das bei dir nicht in den Plan passen, kämm dir wenigstens die Haare und wasch dir gründlich das Gesicht, bevor du unter die Decke schlüpfst. Und was die Befeuchtung der Atemwege angeht, kann es auch helfen, zu inhalieren, so Harvard Health