Que faire si vous contractez le Covid entre deux doses de vaccin ?

Alors que faire si vous tombez malade entre deux injections ? Les conseils vous sembleront familiers, car il s'agit à peu près de la même chose que si vous aviez contracté le virus sans être vacciné·e. Commençons par le commencement : en vous isolant, vous éviterez de transmettre le virus aux autres. Et vous devriez quand même faire le deuxième vaccin. "Vous devriez recevoir votre deuxième dose comme prévu", a dit Adalja. "Mais seulement si vous n'êtes pas encore contagieux. Il faut donc attendre environ 10 jours depuis que vous avez développé des symptômes ou que vous avez été testé positif avant de recevoir votre deuxième dose, afin de n'exposer personne lorsque vous vous faites vacciner". Cependant, il est important de noter que ce délai peut varier selon les personnes. Abisola Olulade , médecin à San Diego, a déclaré à Refinery29 qu'une personne immunodéprimée peut prendre plus de temps pour se rétablir complètement avant de pouvoir recevoir la deuxième dose sans risques. "Il est possible que cela dure jusqu'à 20 jours, et vous devriez en discuter avec votre médecin", a-t-elle ajouté.