Un vaccin contre le VIH basé sur Moderna donne des résultats prometteurs

Bien qu' un taux de réponse de 97 % soit exceptionnellement positif, il est important de noter que ce chiffre est représentatif d'une étude initiale portant sur 48 volontaires adultes qui se sont inscrits à l'essai. L'essai de phase I marque la première fois qu'un vaccin est testé sur un petit groupe d'adultes afin d'évaluer sa sécurité et de mesurer les réponses immunitaires. Selon le Centers for Disease Control and Prevention , l'étape suivante, la phase II, consisterait à étendre l'étude clinique et à administrer le vaccin à des personnes semblables à celles à qui le nouveau vaccin est destiné. Lors de la phase III, le vaccin est administré à des milliers de personnes afin de tester son efficacité et sa sécurité avant d'être soumis à un processus rigoureux d'approbation et d'homologation. Souvent, les vaccins passent par une phase IV au cours de laquelle ils font l'objet d'une étude formelle et continue, même après avoir été approuvés.