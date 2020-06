Comment se limiter à un seul verre d’alcool ?

"Si vous essayez de boire moins en général, les journées sans alcool sont en fait plus faciles que les journées où vous ne prenez qu'un ou deux verres - pour la simple raison que la maîtrise de soi et les capacités de décision disparaissent souvent après quelques verres", explique Rosamund Dean, auteure de Mindful Drinking : How Cutting Down Can Change Your Life . Elle a raison bien sûr ; une fois que vous êtes au bar ou en soirée, vous pouvez avoir l'impression que la lutte est inutile.