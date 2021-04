Mélasma : comment traiter ces taches brunes sur le visage

Alors que la plupart des problèmes de peau, comme l' acné et l'eczéma, touchent tout le monde de la même manière, le mélasma est un phénomène particulier qui touche essentiellement les femmes. Selon la British Association of Dermatologists , on estime que 90 % des personnes souffrant de mélasma sont des femmes. De plus, beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'elles en sont atteintes, ce qui peut aggraver la situation en cas de mauvais traitements."Le mélasma affecte la peau du visage avec des taches irrégulières de couleur brune ou gris-brun", explique le dermatologue Michael Swann . "Les joues, le nez, le front, le menton et la lèvre supérieure sont le plus souvent touchés". Comme tous les problèmes de peau, la décoloration peut être légère ou grave - quelques plaques ou taches au-dessus de la lèvre supérieure ou, dans les cas les plus sévères, le visage entier décoloré. Le Dr Anjali Mahto , dermatologue consultante et autrice de The Skincare Bible : Your No-Nonsense Guide To Great Skin , ajoute que le mélasma est plus fréquent sur les peaux asiatiques et méditerranéennes.