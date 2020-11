Rosacée chronique : voici la seule routine de soins qui fonctionne sur ma peau

En gros, le Dr Kluk identifie quatre types différents de rosacée, qui peuvent se chevaucher : la rosacée érythémato-télangiectactique (rougeur, bouffées vasomotrices et dilatation des vaisseaux sanguins), la rosacée papulo-pustuleuse ( éruptions de type acné ), la rosacée phymateuse (gonflement et épaississement de la peau, par exemple du nez) et la rosacée oculaire (yeux granuleux et paupières gonflées). "Cela commence souvent par une tendance au flush ou au rougissement faciles du visage", explique le Dr Kluk. "Avec le temps, les personnes atteintes peuvent développer une rougeur permanente du nez et des joues ainsi qu'une multitude d'autres symptômes désagréables, tels que des boutons, une sécheresse et une desquamation de la peau, une sensation de brûlure et de picotement, et une sensibilité à de multiples produits de soins de la peau".