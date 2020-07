La douche froide pendant 1 mois : j’ai relevé le défi !

Par principe, je suis sceptique à l'égard de toute recommandation en matière de santé sur Internet qui comporte le mot "challenge". Ces lubies du bien-être vont et viennent, et nous ferions probablement tou·te·s mieux de vivre notre vie sans leur donner plus d'importances. Mais il y a tout de même certaines choses qui sont bien tentantes à expérimenter.