Filtres beauté : je me sens de plus en plus complexée par mon visage

Will Storr en parle avec éloquence dans son livre Selfie : How We Become So Self-Obsessed And What It's Doing To Us (Selfie : comment nous sommes devenus si obsédés par nous-mêmes et ce que cela nous fait). L'un des aspects déterminants de notre culture actuelle, note-t-il, est que "nous pouvons être tout ce que nous voulons être - pour gagner le jeu néolibéral, il suffit de rêver, de s'y mettre, de le vouloir assez fort". Ce message nous est constamment transmis sous tous les angles et les jeunes femmes en particulier l'ont intériorisé en bloc. Mais, écrit Storr, "Ce n'est pas vrai. C'est, en fait, le sombre mensonge au cœur de l'ère du perfectionnisme… Voici la vérité qu'aucun livre de self-help vendu à un million d'exemplaires, aucun conférencier de motivation célèbre, aucun gourou du bonheur ni aucun scénariste hollywoodien en vogue ne semble vouloir vous dire. Vous êtes limité. Imparfait".