Signature Faces : les nouveaux filtres make-up ultra-réalistes de l’Oréal

Ces 10 nouveaux filtres ont été développés en collaboration avec VIRTUE, l'agence créative de VICE, et imaginés par Val Garland , maquilleuse professionnel chez L'Oréal Paris (que vous connaissez peut-être grâce à l'émission Glow Up), aux côtés d'une équipe de talentueu·se·x artistes 3D. Les filtres numériques sont disponibles dans trois version : Volumizing Capsules (un mélange de chrome, de perles et de paillettes en 3D, qui embellit les paupières et les cils), Plump Shot (un gloss brillant pour les paupières et les lèvres) et notre favori, Fire Match (une ombre à paupières inspirée d'un coucher de soleil, avec un rouge à lèvres mat et un fard à joues irisé).