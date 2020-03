9 make-up artists à suivre sur Instagram

Nous avons donc décidé de rendre hommage aux make-up artists qui contribuent à transformer l'industrie en quelque chose de plus grand, de meilleur et de plus audacieux que jamais. Nous nous tournons vers des légendes comme Pat McGrath, qui a su mettre à profit ses plus de 25 ans d'expérience pour la création d'une marque éponyme tout en prenant sous son aile des artistes émergentes. Alors que de plus en plus de femmes aspirent à suivre ses traces et à laisser leurs marques dans l'industrie, le maquillage devient davantage une célébration de la beauté et de l'expression de soi sous toutes ses formes.