Ma mère me répète depuis toute petite que le rasage fait repousser les poils deux fois plus épais et qu'il est triplement diabolique, alors cette technique virale ne manque pas de me donner des frissons. Mais une fois que l'algorithme a remarqué que l’idée m’avait tapé dans l’oeil, il s’est mis à m’envoyer d'autres exemples de personnes utilisant efficacement un rasoir pour le visage pour un maquillage homogène et une peau nette - et au prix que coûtent ces petits rasoirs en grande surface, mes craintes ont vite disparu. J’ai donc rasé mon duvet en commençant par la mâchoire et en remontant très lentement avec un rasoir lilas assorti à mon tee-shirt des Backstreet Boys. Ça a pris bien plus longtemps que ce que je pensais et j'ai certainement manqué des zones, mais mon visage était indéniablement plus lisse que jamais - tellement de poils et de peaux mortes se détachaient à chaque coup de rasoir. C'était une expérience à la fois agréable et répugnante, mais ma peau a été un peu plus sensible après coup, et j'ai eu des boutons et des marques visibles le lendemain.