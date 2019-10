Ensuite vient l'étape de lavage. Chaque type de cheveux a des besoins différents, et bien que les types de cheveux droits et ondulés auront généralement besoin de deux shampooings, les cheveux bouclés et naturels préfèrent souvent une combinaison de shampoing et d'après shampoing, qui est un lavage avec revitalisant. Quel que soit votre choix, n'oubliez pas d'appliquer le produit en petites touches et d'y travailler du bout des doigts, au lieu de simplement enfoncer une charge dans la paume de votre main et de la frotter aux endroits faciles à atteindre. De petites quantités de shampooing sont le meilleur moyen d'obtenir un nettoyage uniforme et équilibré sur toute la surface. Vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin de ce deuxième shampooing ? Voyez ça comme un double nettoyage pour vos cheveux. Le premier shampooing élimine la saleté et la pollution ou l'accumulation de saleté, ainsi que les résidus de produit, et le second lavage ajoute essentiellement brillance.