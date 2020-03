5 conseils pour faire pousser vos cheveux naturels en restant chez vous

Votre alimentation peut également influencer la santé de vos cheveux. "Votre corps a besoin des bons nutriments pour que vos follicules et votre cuir chevelu soient en bonne santé", déclare le dermatologue Neil Sadick, de Sadick Dermatology . Un régime alimentaire riche en protéines, vitamines, fer et huiles oméga favorisera la santé du cuir chevelu et des follicules. Les vitamines B et C, que l'on trouve dans les baies et les agrumes, sont également essentielles à la santé des cheveux.