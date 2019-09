Qu'ils soient raides, bouclés ou quelque part entre les deux, quand on a les cheveux assez longs pour les attacher on a tendance à jongler entre deux options : attachés ou lâchés. Nos agendas sont déjà bien assez chargés (boulot, amis, gym, vie amoureuse…) alors on n'a pas forcément le temps pour se lancer dans des expériences capillaires. Quand on a trouvé les options coiffures qu'on peut réaliser même les yeux fermés — que ce soit brushing, chignon ou queue-de-cheval — pourquoi en changer ? Soyons honnêtes : on a vu plus fun.