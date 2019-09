« Parfois, on peut avoir l’impression d’avoir de beaux cheveux après quelques jours sans shampoing, explique Francesca Fusco, dermatologue basée à New-York. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de positif, et Dr Fusco nous rappelle qu’il est important de nettoyer le cuir chevelu régulièrement pour le maintenir en bonne santé. « En le nettoyant, on retire les peaux mortes, les microbes et les bactéries, » explique-t-elle. « Cela vous permet d’exfolier votre cuir chevelu, et celui-ci est en meilleure santé s’il est exfolié. En utilisant du shampooing sec tous les jours, le produit s’accumule et cela terni le cheveu. »