‘Mochi Skin’: la tendance beauté (toute simple) qui affole Instagram

Au Japon, les essences, les laits pour la peau ou les lotions telles que la crème Laneige Cream Skin , 30,08 €, sont incroyablement populaires et très faciles à appliquer en couches. Riche en eau de coco, le lait hydratant Versed Baby Cheeks All in One , 18,50 €, hydrate la peau sans la rendre collante. Le traitement Kiehl Iris Extract Activating Essence , 44 €, est également transformateur et permet l'hydratation de la peau, lui donnant un aspect pulpeux et lumineux. Le plus simple est de verser une petite quantité de produit dans la paume de la main et de le tapoter sur la peau, mais vous pouvez aussi tremper un disque de coton et le tapoter sur votre visage.