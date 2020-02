Look no-makeup : le guide & les produits incontournables

On sait ce que vous vous dites : un look no-makeup, mais il ne faut pas avoir une peau impeccable pour ça ? Ou alors, la trousse maquillage de Victoria Beckham du moins. Et bien détrompez-vous ! Ce look subtil, parfait pour un maquillage en journée, est à la portée de tou·tes quand on sait comment s’y prendre et qu’on utilise les bons produits.