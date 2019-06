Comment se raser le maillot (sans faire n'importe quoi)

Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La première fois que je me suis servie d'un rasoir de sûreté pour me raser le bikini, j'ai failli me couper les lèvres et ça s'est terminé en insultes. C'est-à-dire que je me suis mise à insulter mon rasoir et tous ceux qui n'ont jamais pris le temps de m'expliquer comment m'y prendre pour éviter de me blesser. C'est vrai ça, on a pris le temps, vous, de vous expliquer comment vous raser, que ce soit votre mère ou un prof de sciences, ou disons quelqu'un qui aurait le devoir de vous empêcher de vous tuer avec une lame ?