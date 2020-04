Les secrets de l’épilation du maillot à la maison

Avant de vous épiler, il faut tenir compte de la longueur de vos poils. "Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que vos poils mesurent au moins 2 à 5 mm de long", explique MyAnh Nghiem, co-fondatrice et responsable communication de Glee . "S'ils sont plus longs, il faudra les couper pour que la cire soit plus efficace."Selon Nghiem, la meilleure façon d'appliquer des bandes de cire sans provoquer d'irritation est dans le sens de la croissance du poil. Ensuite, pour l'enlever, Melnick conseille de tenir la peau tendue, de saisir l'extrémité de la bande et de tirer rapidement dans le sens inverse de la pousse du poil. "Tirer parallèlement et près de la peau aidera à minimiser la tension et à rendre le processus moins douloureux", explique-t-elle.