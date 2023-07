Lies das, bevor du deine Bikinizone selbst waxt

Wenn du ein bisschen so bist wie ich, guckst auch du dir vermutlich dauernd DIY-TikTok-Videos an und denkst dir dabei: „Das kriege ich auch hin.“ DIY ist selbst in der Beauty-Welt kein neues Konzept, und spätestens seit Corona nehmen viele von uns grundlegende Beauty-Termine – von der Maniküre bis hin zum Färben von Augenbrauen und/oder Wimpern – lieber selbst in die Hand. Aber traust du dir wirklich zu, deine Bikinizone selbst zu waxen ? Inzwischen gibt es unzählige Waxing -Produkte für zu Hause; in Wahrheit kann das Waxing aber ziemlich schwierig sein. Laut der Dermatologin Dr. Caren Campbell wird es vor allem mit Heißwachs kompliziert. „Ein Waxing lässt du am besten von zertifizierten Kosmetiker:innen durchführen“, sagt sie. „Damit die Behandlung keine Verbrennungen, Infektionen oder Verletzungen nach sich zieht, ist Vorsicht gefragt.“