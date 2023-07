TikToks „5-Minute Face“ ist der perfekte „No Make-up“-Look im Sommer

Mir ist aufgefallen, dass viele TikTok-Make-up-Trends der letzten Zeit auf Mascara verzichten – so auch hier. Wenn willst, kannst du deine Wimpern natürlich trotzdem mithilfe einer Wimpernzange in Form biegen. Zum Abschluss verteilte ich noch ein wenig Rare Beauty Soft Pinch Tinted Lip Oil auf meinen Lippen, bürstete meine Augenbrauen und sprühte mir einen Hauch Urban Decay All Nighter Vitamin C Make Up Setting Spray (27,95 € via LookFantastic) ins Gesicht.