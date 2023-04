Wir haben das neue Lip Oil von Rare Beauty getestet & wurden überrascht

„Ich trage auf diesem Bild die hellste Farbe: ‚Hope‘, einen hellen Malven-Rosaton. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich eher ein Lip Tint (also eine Art schwächerer Lippenstift) als ein Lip Oil. Es erinnert mich an den Benefit Benetint (21,00 € via Douglas), den ich liebe. Obwohl das Produkt meinen Lippen nicht viel Glanz verleiht, stört mich das nicht, weil es dadurch auch nicht so klebt und es nicht so offensichtlich ist, dass ich mir gerade was auf die Lippen geschmiert habe. Wenn ich dann doch ein bisschen mehr Glanz haben möchte, trage ich darüber einfach noch ein Gloss oder ein Balm auf. Aber auch ohne all das ist das Lip Oil für mich ein totaler Erfolg. Ich habe die Tube übers Wochenende in meiner Jackentasche behalten und nach einem Sportkurs und vor dem Frühstück eine dünne Schicht aufgetragen – ganz ohne Spiegel! Meine normalerweise blassen, dünnen Lippen sahen damit rosig und weich aus, und immer noch natürlich.“