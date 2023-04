TikToks „Vanilla Girls“ sind problematisch

Eine Frau of Color im Internet zu sein, ist schwierig. „Ich tue mich schwer, mit der Masse an Trends auf TikTok Schritt zu halten“, bestätigt eine meiner Freundinnen, die Beauty-Content erstellt, „aber das Schlimmste, was ich immer wieder sehe, ist die mangelnde Vielfalt im Beauty-Bereich.“ Linasha , eine Bloggerin, die sich für die Repräsentation von dunkler Hautfarbe in der Welt der Schönheit einsetzt, stellt fest, dass sich die TikTok-Trends sehr schnell ändern und dass Frauen of Color schon von Anfang an nicht in der Lage sind, mitzumachen. Ich glaube, dass dies zu einer weiteren Unsichtbarmachung in der Schönheitsbranche führt. Es ist bedauerlich, aber um eine Person of Color unter den Beauty-Videos wie denen, die das Vanilla Girl propagieren, zu entdecken, musst du den Begriff gefolgt von „WOC“ (für Woman of Color) in die Suchleiste eingeben.