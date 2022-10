7 Tricks, mit denen du dich vom Weinen abhältst

Mal ehrlich: Wir alle weinen mal. Manchmal auch in Situationen, in denen wir lieber nicht weinen würden. Das kann frustrierend und nervig sein und dir das Gefühl geben, du hättest dich selbst enttäuscht. Das kennen aber die meisten Leute – und werden dich daher nicht gleich dafür verurteilen, bloß weil du ein paar Tränen vergossen hast. Niemand hat sich selbst rund um die Uhr unter Kontrolle, und alles andere wäre auch furchtbar . Emotionen sind ein Teil des tollen Menschen, der du bist – und wenn das Weinen zu dir gehört, ist das eben so. Wenn du deswegen aber zum Beispiel Angst vor Meetings mit deinen Vorgesetzten hast, kannst du sicher auch in vielen Fällen eine E-Mail schreiben, oder dich vielleicht vorher bei einer vertrauten Person „ausheulen“. Und wenn du dann doch mal vor jemand Wichtigem losheulst, solltest du dir bewusst machen, dass das sicher nicht das erste Mal ist, dass diese Person jemanden in Tränen ausbrechen sieht. Er oder sie hat sicher auch ein Herz und lässt dir das durchgehen. Also löse dich aus der Situation, mach einen Spaziergang um den Block und klopfe dir ruhig auch selbst mal anerkennend dafür auf die Schulter, dass du dich überhaupt erst zu diesem schwierigen Gespräch getraut hast. Du wirst sicher noch weitere Gelegenheiten dazu bekommen!