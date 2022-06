Die Szene, mit der mich Stranger Things Staffel 4 zum Weinen brachte

Ihr letzter Brief geht an ihren verstorbenen Bruder Billy. Sie setzt sich an sein Grab und liest ihn ihm vor, während ihre Freund:innen im Auto auf sie warten, um ihr ein bisschen Privatsphäre zu schenken. Plötzlich wird ihre Psyche in die Schattenwelt gezogen – in eine Dalí-artige Version der Hölle –, in der sie das Monster mit seinen Tentakeln zu zerreißen versucht. In der echten Welt reagiert sie währenddessen gar nicht, während ihre Freund:innen sie verzweifelt anschreien, um sie zurückzuholen. In einem entscheidenden Moment wird ihnen bewusst, dass Musik zu ihr durchdringen könnte – dass einer ihrer Lieblingssongs sie womöglich erreichen könnte. Also drücken sie ihr ein Paar Kopfhörer auf; die ätherische Stimme von Kate Bush singt ihr „Running Up That Hill“ ins Ohr und fleht: „If I only could / I’d make a deal with God / And I’d get him to swap our places“ (z. Dt.: „Wenn ich nur könnte, würde ich mit Gott verhandeln und ihn dazu bringen, unsere Plätze zu vertauschen“). In der Schattenwelt hört Max den Song ganz leise, und ein kleines Fenster öffnet sich in ihrem Bewusstsein, durch das sie ihre Freund:innen schreien sieht.