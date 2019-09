Wenn man die erste große Hauptrolle in einer Netflix-Serie, den ersten großen Emmys-Auftritt und das erste große Magazincover schon vor dem 13. Geburtstag von der To-Do-Liste streichen kann, dreht sich die eigene Welt ein bisschen schneller als die einer normalen Schülerin.Dank ihrer Rolle als Eleven im Netflix-Hype der Duffer Brothers gehört Millie Bobby Brown zu den spannendsten Newcomerinnen des Jahres: Eine Herausforderung, die sie bisher glänzend meistert.In der aktuellen Titelgeschichte des Interview Magazines spricht sie mit Tänzerin Maddie Ziegler über Themen, über die sich beste Freundinnen eben am Telefon unterhalten. Soll heißen? Große Pläne, süße Hunde und den ersten Kuss. Den hatte Millie Bobby Brown nämlich tatsächlich für die Stranger Things-Szene mit Finn Wolfhard, der in der Serie Mike spielt.Wie es sich anfühlt, wenn der allererste Kuss am Set das aktuell größten Serien-Hypes stattfindet? Darüber sprach Millie Bobby Brown bereits in der Tonight Show von Jimmy Fallon. Auch im Interview mit Maddie Ziegler fällt die Antwort der 12-Jährigen ehrlich aus: „Seltsam. Aber am Ende des Tages ist es nur schauspielern – es gehört zum Job und ich würde alles für die Serie machen. Ich habe meine Haare abgeschnitten, ich habe Finn geküsst. Aber das war definitiv strange. Es war mein erster Kuss, also sowieso schon komisch. Doch nachdem es passiert ist, dachte ich: ,Wow. Es war wichtig für die Geschichte.'“„Deine Reaktionen danach waren unbezahlbar“, meint Maddie Ziegler dazu. „Du meintest, dass Küssen scheiße ist.“Finn habe darauf relativ entspannt reagiert, sie jedoch gar nicht, erklärt Brown weiter: „Ich habe mich deshalb wirklich schlecht gefühlt.“