Manchmal sind wir gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Wenn du also bemerkst, dass dein:e Freund:in in ein tiefes Loch fällt, kann es sein, dass du vielleicht keine andere Wahl hast, als seinen oder ihren Eltern Bescheid zu geben oder ihn bzw. sie ins Krankenhaus zu bringen. Das alles sind keine einfachen Beschlüsse, können aber unter Umständen notwendig sein. Wenn es sich um ein Familienmitglied handelt, kannst du vielleicht sogar noch mehr Verantwortung übernehmen. All diese Dinge sind beängstigend und fühlen sich wahrscheinlich wie eine große Last an. Menschen, denen es psychisch gerade nicht gut geht, passiv dabei zuzusehen, wie sie leiden, weil du dich nicht einmischen willst, wird aber auch nicht helfen.