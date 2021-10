So wirken sich Ängste auf dein Sexleben aus

Du bist ein ängstlicher Mensch? Schleichen sich Ängste in den unpassendsten Momenten ein? Du sitzt einfach nur da, schaust dir eine Horror-Fernsehserie an und beginnst, dir über jede Kleinigkeit in deinem Leben Sorgen zu machen. Vielleicht machst du dir auch gar keine Sorgen, gerätst aber trotzdem in Panik. Menschen, die mit Angstzuständen zu kämpfen haben, grübeln oft viel , konzentrieren sich auf Dinge in der Vergangenheit, die sie bereuen, haben Herzrasen, schwitzige Handflächen und vermuten, dass ihnen etwas Schlimmes bevorsteht. Bei Betroffenen können Ängste jeden Moment auftreten. Einer der schlimmstmöglichen Augenblicke: beim Sex , während du versuchst, zu kommen