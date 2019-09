11 Sätze, die Menschen ernsthaft beim Sex sagen

Wir verurteilen natürlich niemanden für das, was er oder sie mit dem Partner oder der Partnerin im Schlafzimmer tut oder bespricht. Allerdings sind die folgenden 11 Beispiele ganz exemplarisch dafür, was passiert, wenn der Höhepunkt mit einem durchbrennt. Und vor allem: was passiert, wenn es sich einseitig abspielt.