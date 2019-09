Provokante Bilder zeigen, was sich beim Sexting vor der Kamera abspielt (NSFW)

„Solange es jemanden gibt, der bereit ist ‚Senden’ zu drücken, wird es auch jemanden geben, der hinsieht”, schreibt Fotograf Evan Baden im Statement zu seiner Fotoserie „Technically Intimate”. In diesem Projekt malt Baden sich die Szenen aus, die sich in den Schlafzimmern sextender Teenager (die hier in Wirklichkeit erwachsene Models sind) abspielen mögen — inklusive Unordnung, Starposter und bunter Bettdecken. Baden hatte die Idee für diese Serie, als er 2008 einen Bericht über eine Webseite las, auf der Paare Amateur-Sex-Tapes anbieten. Er war fasziniert davon, wie wichtig Technologie in intimen Beziehungen wurde, wie sie Intimität sowohl Stimulieren als auch Simulieren konnte. „Sich selbst zu filmen und die Bilder online zu stellen, all das war neu. Was ich besonders interessant fand, war, dass die Paare in diesen Videos auf die Kamera fokussiert schienen, nicht auf ihre Partner. Ein perfektes Beispiel dafür also, wie sogar unsere intimsten Momente durch Technologie gefiltert werden.”