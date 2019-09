Um noch mal zurück zum Thema Job zu kommen: In einer von Männern dominierten Arbeitswelt kann es besonders problematisch sein, ständig zu weinen. Frauen werden so schon oft als „zu emotional“ bezeichnet (was bescheuerterweise seit Jahren als negativer Charakterzug gilt). Am Arbeitsplatz zu weinen kann diese Einstellung also noch verstärken und von Volltrotteln als weiterer Grund genommen werden, warum Frauen es nicht in Führungspositionen schaffen. Aber ganz egal, ob Mann oder Frau: Es ist wichtig, zu seinen Gefühlen zu stehen – so viel steht fest.