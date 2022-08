Wie du die Frage nach dem Gehaltswunsch im Bewerbungsgespräch beantwortest

Aus gesetzlicher Sicht ist das tatsächlich sogar verboten ; in anderen Worten: Nein, in einem Bewerbungsgespräch hat so eine Frage nichts zu suchen. In der Praxis sieht das aber häufig anders aus, da wohl kaum ein:e Bewerber:in auf diese Frage erstmal mit einer Anzeige reagieren würde. Du solltest dich also durchaus darauf einstellen, dass dir diese Frage gestellt wird. Und obwohl du vielleicht an das Gute im Menschen glaubst und dir sicher bist, die Frage habe nur harmlose Gründe, weißt du in Wahrheit natürlich nicht, wie die Information über dein gegenwärtiges Gehalt genutzt wird. Wenn dir der Grund dafür also nicht ganz ersichtlich ist, solltest du diese Frage locker abtun und erneut betonen, wie viel du hier gern verdienen würdest, und dass diese Summe deiner Erfahrung entspricht. Denk dran: Du hast ein Recht darauf, nach dem Gehalt zu fragen – und die Firma, für die du arbeiten möchtest, sollte das auch respektieren.