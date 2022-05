Hör bitte damit auf, dich zu verstellen, weil du Geld hast

An diesen Abend denke ich immer noch, weil ich die Unterhaltung so erfrischend und lustig fand. So oft verhalten sich Menschen aus reichem Hause auf eine seltsame und dubiose Weise, wenn es um Geld geht. Sie sagen, dass sie pleite sind, obwohl sie Tausende von Euro auf dem Sparkonto haben. Sie erwähnen nicht, dass das Haus, in dem sie wohnen, eigentlich ihren Eltern gehört. Sie sprechen so über Geld (oder tun es absichtlich nicht ), als ob sie befürchteten, die andere Person würde aufstehen, auf sie zeigen und schreien: „Deine Eltern haben dein Studium finanziert? Hau ab!“ Was dir bleibt, ist dich in einer merkwürdigen Situation zurechtfinden zu müssen, in der nichts so ist, wie es scheint, und alles ein Geheimnis ist.