Die Floskel Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus sagt man oft in Situationen, in denen die Geschlechter sich komplett gegensätzlich verhalten. Bekommt eine Frau beispielsweise Besuch, wird dem Gast selbstverständlich ein Getränk, ein Keks und ein gemütlicher Platz zum Sitzen angeboten. Ist der Gastgeber männlich, sieht das Ganze meist schon etwas trister aus. In den meisten Fällen muss man nach einer kühlen Erfrischung erst fragen… Doch wieso sind die beiden Geschlechter so unterschiedlich gestrickt? Die Antwort liegt, wie so oft, im Gehirn.