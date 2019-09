Diana Fleischman, Psychologin an Universität im britischen Portsmouth, gehört zu der letzten Kategorie. Der weibliche Orgasmus verleihe besonders den Männern eine Form von Einfluss, um ihre Partnerin an sich zu binden, sagte sie dem Onlinemagazin “Quartz”. In dem Wissenschaftsmagazin “Socioaffective Neuroscience and Psychology” befasst sich die Forscherin mit der Funktion des weiblichen Höhepunkts und versucht daraus eine Theorie aufzustellen. Dient der Orgasmus dazu, eine Abhängigkeit zu schaffen? Laut Fleischman ist der weibliche Orgasmus nicht selbstverständlich, sondern dient dazu, eine Abhängigkeit zu schaffen. “Wenn du Geld in einen Spielautomaten wirfst und jedes Mal eine kleine Summe gewinnst”, sagte sie “Quartz”, “hättest du weniger Lust, den Hebel erneut zu ziehen, als wenn du viel Geld gewinnen könntest, wenn auch unregelmäßig.” Im Klartext: Die Tatsache, dass der weibliche Orgasmus nicht einfach so passiert, macht ihn umso stärker und begehrenswerter. So neigen Frauen dazu, zu den Männern zurückzukehren, die im Stande sind, diese Extase hervorzurufen. Ein Mann, der diese Kompetenz besitzt, sei in der Lage, eine Frau dazu zu bringen, zu ihm zurückzukehren, so die Psychologin. Dadurch schaffe er eine stärkere soziale Bindung, die beispielsweise nützlich sei im Hinblick auf die künftige Rolle als Eltern. Hier zeige sich, dass positive Verstärkung durch Belohnung viel wirksamer ist als durch Bestrafung, um ein Verhalten zu prägen, schreibt Fleischman in einer Mitteilung der Universität von Portsmouth. Demnach wird ein Partner, der eine Frau zum Orgasmus bringt, zu einer Belohnung, was ihm einen gewissen Einfluss verleiht. Fleischmans Theorie ist umstritten Ihre Theorie basiert auf zahlreichen vorangegangenen Studien, die unser Verhalten und den weiblichen Orgasmus analysieren.

Doch: Und auch wenn Diana Fleischman davon überzeugt ist, dass der weibliche Orgasmus - wo er schon mal existiert - einen Zweck erfüllen muss, so sind nicht alle dieser Meinung.