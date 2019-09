Mädchen tragen Rosa, Jungs tragen Blau. So das Stereotyp, das vielen kleinen Kindern aufgedrückt wird, denn „das ist einfach so”. Dementsprechend findet sich dieses Stereotyp auch in der Modeindustrie wieder, die fleißig rosafarbene Plüsch-Glitzer-Feen-Kombis für die Mädchen herstellt und blauschwarze-Actionhelden-Teile für die Jungs. Die einzige Frage, die sich dahingehend heute stellt, ist wohl, wer das jemals so festgesetzt hat und wieso Jungs nicht auch in den Glitzertopf fallen und Mädchen Superman sein dürfen. Das Prinzip der Geschlechterspezifikation wird im Modebereich beim persönlichen Styling immer häufiger angeprangert, nun traut sich auch das erste Brand, dahingehend ein Zeichen zu setzen.