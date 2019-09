Wir haben mit Ärzten gesprochen und ihnen alle Fragen gestellt, die einem Filler-Newbie so im Kopf rumschwirren: Welcher Filler ist der beste? Was sind die Risiken? Was muss ich beachten? Tut das eigentlich weh? Wie lange hält ein Filler? Und kann ich das Treatment eigentlich auch rückgängig machen?